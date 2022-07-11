إزالة 4 حالات تعدي على مساحة 300 متر خلال عيد الأضحى بأخميم

أصدر اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، توجيهات مشددة بشأن إزالة التعديات ووقف أعمال البناء المخالف خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، للوحدات المحلية بمراكز محافظة سوهاج.

تنفيذ 4 حالات إزالة بأخميم

وفى هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، بالتصدي الفوري لحالات البناء المخالف وتنفيذ الإزالة الفورية ووقف أعمال البناء في المهد وقبل تطويره بالمركز، حيث تم تنفيذ حالات إزالة خلال عيد الأضحى المبارك.

إزالة 100 متر بنيدة

ونفذت الوحدة المحلية لقرية نيدة، حملة إزالة فورية ووقف أعمال البناء المخالف وإزالة الشدة الخشبية للدور السابع العلوي بأحد الأبراج بناحية قرية عرب الأطاولة على مساحة 100 متر.

إزالة 150 مترا بأخميم

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، بإزالة الشدة الخشبية ووقف أعمال البناء المخالف لسقف الدور الرابع العلوي بأحد العقارات على مساحة 150 مترا بشارع خلف مدرسة السيد محمود الشريف بمركز أخميم.

إزالة سور 50 مترا بنيدة

كما نفذت الوحدة المحلية لقرية نيدة بمركز أخميم، إزالة فورية لسور مخالف مبنى بالبلوك الأبيض بطول 50 مترا على الأرض الزراعية بناحية قرية جزيرة محروس.

إزالة شدة خشبية بالكولة

بينما قامت الوحدة المحلية لقرية الكولة بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، بفك الشدة الخشبية ووقف أعمال البناء المخالف لسقف الدور الأول العلوى بأحد المنازل بناحية نجع عمر بقرية العيساوية.

رئيس مركز أخميم يشدد على إزالة المباني المخالفة

وفي إطار ذلك، أكد حسين حبارير، رئيس مركز ومدينة أخميم، على رؤساء القرى بالرصد الفوري لحالات البناء المخالف والتصدي لها وإزالتها في مهدها وقبل تطويرها، مع تفعيل فرق الرصد الميداني خلال فترة الأعياد، وتواجد الفنيين بالشارع والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدي وإزالتها فورا.