إزالات فورية للبناء المخالف والتعديات علي أملاء الدولة في الدقهلية

أعلنت رئاسة 3 وحدات محلية في محافظة الدقهلية هى مراكز ومدن «المطرية ودكرنس ومحلة دمنة»، جهودها بشأن التصدي الفوري لأعمال البناء المخالف وكافة أشكال التعديات علي أراضي الدولة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف التعديات على الأراضي ‏الزراعية والإزالة الفورية لكافة أنواع المخالفات بالبناء عليها والتصدي بحسم لأي محاولات مستجدة ‏للبناء على الأراضي الزراعية والازالة الفورية لكافة أعمال البناء بالمخالفة للقانون بالمحافظات.

جهود المطرية لإزالة البناء المخالف

وبحسب بيان صحفي صادر عن محافظة الدقهلية، قال محمد حمص رئيس مركز ومدينة المطرية، إنه جرى التصدي لحالة بناء مخالف علي قطعة أرض أملاك دولة ملك الهيئة العامة لتنميه الثروة السمكية بمدينه المطرية علي مساحة 100 متر مربع تقريبا، حيث تمت الإزالة كليا حتي سطح الأرض وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.

جهود دكرنس لإزالة المخالفات

وفي مركز ومدينة دكرنس قال المهندس السيد عبد السلام رئيس المركز انه تم متابعة تنفيذ إيقاف مواطن من تحويل شقه سكنيه إلى محلات بالمساكن الشعبية بدكرنس وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتعديل وتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفة، كم تم تنفيذ إزالة فوريه لشده خشبيه بقريه كفر الزهايره لصب سقف خرساني داخل الحيز العمراني وتمت الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفة.

وفي مدينة محلة دمنة تم رصد بعض النقاط المخالفة التي تم إرسالها من ادارة المتغيرات المكانية بالمحافظة حيث يتم التعامل الفوري مع النقاط التي ترد واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وفقا للقانون.