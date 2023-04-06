أحمد العوضي يوجه رسالة لمتابعي «ضرب نار»: «كله هيتحاسب»

وجه الفنان أحمد العوضي رسالة لجمهور ومتابعي مسلسله «ضرب نار»، الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني الحالي، ويجمعه بالفنانة ياسمين عبد العزيز.

رسالة أحمد العوضي للجمهور

ونشر أحمد العوضي صورة له من العمل عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا: «الكوماندا طالع بكره وكله هيتحاسب».

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، على قناة ON ، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

مواعيد عرض ضرب نار

ومن المقرر أن يعرض مسلسل ضرب نار على قناة ON اليوم الخميس، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.