مسلسل سره الباتع الحلقة 16.. حنان مطاوع ترفض طلب حامد

مسلسل سره الباتع الحلقة 16 يشغل جميع محبيه ومتابعيه المسلسل الذي يعرض على شاشة قنوات أون خلال السباق الرمضاني، ضمن مجموعة من الأعمال الدرامية المتنوعة، التي تقدمها القناة في شهر رمضان 2023، ومأخوذ عن رواية الأديب يوسف إدريس، التي تحمل اسم سره باتع.

مسلسل سره الباتع الحلقة 16

مسلسل سره الباتع الحلقة 16 يكشف عن رد فعل أهالي القرية بعد مقتل الشيخ سليم والد صافية، الذي يلعب دوره الفنان خالد الصاوي، الذي قتل على يد الجنرال الفرنسي، بعد استفزاز الشيخ له، الأمر الذي استنكره العالم الفرنسي الذي يجسد دوره الفنان حسين فهمي.

وكشف مسلسل سره الباتع عن اللقاء الذي تم بين حامد الذي يجسد دوره الفنان أحمد السعدني، وصافية التي تجسد دورها الفنانة حنان مطاوع ، وطلب حامد منها أثناء اللقاء، أن تفك قيده حتى يسلم نفسه إلى الفرنسيين، لكنها رفضت ذلك بشدة، ويستكل مسلسل سره الباتع الحلقة 16 باقي التطورات.

مسلسل سره الباتع

يدور مسلسل سره الباتع في حقبتين من الزمن، ويقدمه المخرج خالد يوسف في التجربة الدرامية الإخراجية الأولى به.