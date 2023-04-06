مواعيد مسلسل سره الباتع على قناة on في رمضان 2023 تشغل محركات البحث لدى كثير من متابعي مسلسل سره الباتع، الذي يعرض خلال السباق الرمضاني على شاشة قناة أون، وتدور أحداثه في حقبتين من الزمن، ومأخوذ عن قصة للأديب يوسف إدريس تحمل الاسم ذاته.

مواعيد مسلسل سره الباتع على قناة on في رمضان 2023

مواعيد مسلسل سره الباتع على قناة on في رمضان 2023 تأتي في الساعة 7:30 مساء على شاشة قناة أون، ويستعرض مواعيد مسلسل سره الباتع، الأحداث والتطورات التي تكشف عنها حلقات المسلسل، ويشارك في سره الباتع أكثر من 60 ممثل وممثلة.

أحداث مسلسل سره الباتع

مواعيد مسلسل سره الباتع على قناة on في رمضان 2023 شهد مقتل الشيخ سليم والد صافية، الذي يجسد شخصيته الفنان خالد الصاوي على يد الجنرال الفرنسي، وذلك بعد اسفزاز الشيخ سليم له، الأمر الذي استنكره العالم الفرنسي كليمان، الذي يقوم بدوره الفنان حسين فهمي.

ومسلسل سره الباتع يعتبر التجربة الدرامية الإخراجية الأولى للمخرج خالد يوسف.