ملخص الحلقة 15 مسلسل سره الباتع.. أحمد فهمي يحاول معرفة سر السلطان من الدرويش

انطلقت أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل سره الباتع بكشف التطورات الخاصة بالحقبة الزمنية الحالية التي يجسدها عدد من الفنانين منهم الفنان أحمد فهمي، ونستعرض في السطور التالية ملخص الحلقة 15 مسلسل سره الباتع.

ملخص الحلقة 15 مسلسل سره الباتع

ملخص الحلقة 15 مسلسل سره الباتع تضمن محاولة حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فهمي، مع الدرويش الذي يجسد شخصيته الفنان خالد سرحان، للحصول على الجواب المعلق في عنقه الذي يحكي عن جزء من حكاية السلطان حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني.

ذهب حامد ومعه سارة التي تجسد شخصيتها الفنانة ريم مصطفى، وعزما الدرويش على الغداء، وحاولا إقناعه بأن يقرأ لهما الكلام الموجود داخل الجواب، وبالفعل بدأ يتحدث بكلام غير مفهوم، لكنه يحكي عن جزء من الحكاية.