«الأرصاد» تحذر من حالة الطقس اليوم: ظاهرة جوية تضرب 7 محافظات

شهدت المحافظات قبل قليل، تكون شبورة مائية على الطرق الرئيسية، لا سيما طريق مصر إسكندرية الزراعي، ما أدى إلى حجب الرؤية الأفقية أحيانا، كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية مواطني 7 محافظات من حالة الطقس اليوم، وهي «مطروح، البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، جنوب سيناء، البحر الأحمر»، نظرا لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة بها.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

شهدت محافظات «البحيرة، كفر الشيخ، الإسكندرية» قبل قليل، نشاطا للرياح المحملة بالرمال والأتربة، حذرت منها الأرصاد الجوية مرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية، نظرا لوجود الأتربة العالقة.

تكون الشبورة المائية

وأوضح بيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، تعرض جميع المحافظات إلى تكون ظاهرة الشبورة المائية على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية، لا سيما التي تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري.

نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة

كما ذكر البيان، انعدام تكون الشبورة المائية على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر، إذ تشهد هذه المحافظات نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة، التي بلغت أقصى سرعة لها في جنوب سيناء، إذ سجلت 36 كيلومترا في الساعة، كما سجلت ذات السرعة في محافظات السواحل الشمالية الغربية.

وتشير توقعات الأرصاد الجوية، إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة، إذ تبلغ ذروتها يومي السبت 8 أبريل والأحد 9 أبريل، إذ سجلت العظمى 36 درجة مئوية في محافظات جنوب الصعيد، وتصل إلى 33 درجة في القاهرة الكبرى.

وأوضح البيان، أن عودة انخفاض درجات الحرارة، سيكون بداية من الاثنين المقبل 10 أبريل على جميع المحافظات، مع استمرار تكون الشبورة المائية والرياح المحملة بالرمال والأتربة.