7 مدن في قائمة الأكثر حرارة بطقس اليوم.. و2 أعلى برودة

تشهد العديد من المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية ارتفاعا في درجات الحرارة يصل إلى 34 درجة مئوية، وهناك 7 مدن تعد الأكثر حرارة في طقس اليوم الخميس، و2 أعلى برودة، بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.

قائمة المدن الأكثر برودة

تتضمن قائمة المدن الأكثر برودة كل من سانت كاترين، وتسجل درجة الحرارة الصغرى بها 8 درجات، ومدينة نخل وتسجل درجة الحرارة الصغرى بها 9 درجات.

قائمة المدن والمحافظات الأكثر حرارة

ووفقا لدرجات الحرارة العظمى، فإن المدن الأكثر حرارة اليوم، والتي تتراوح درجات الحرارة العظمى بها بين 31 إلى 34 درجة مئوية، هي «قنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد، والغردقة وأوبوسمبل ورأس غارب».

درجات الحرارة في المدن والمحافظات الأكثر حرارة

- قنا: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 18 درجة مئوية.

- الأقصر: العظمى 33 والصغرى 17 درجة.

- أسوان: العظمى 33 والصغرى 18 درجة.

- الوادي الجديد: العظمى 32 والصغرى 16 درجة.

- أبو سمبل: العظمى 31 والصغرى 15 درجة.

- الغردقة: العظمى 31 والصغرى 16 درجة.

- رأس غارب: العظمى 31 العظمى والصغرى 16 درجة.