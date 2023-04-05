حالة الطقس في الفيوم الأيام المقبلة.. درجة الحرارة العظمى تصل لـ36 مئوية

تشهد حالة الطقس في الفيوم خلال الأيام المُقبلة، ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة على مدار أربعة أيام خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك، حيث تصل درجة الحرارة العظمى لـ 36 درجة، وذلك بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فيما تنشط حركة الرياح وتزداد كثافة الشبورة المائية على مدار عدة أيام خلال الأسبوع المُقبل.

وتستعرض «الوطن» حالة الطقس في الفيوم خلال الأيام المقبلة في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان خصوصًا طوال شهر رمضان المبارك.

حالة الطقس في الفيوم غدا

وفيما يخص حالة الطقس في الفيوم غدًا الخميس الموافق 15 من شهر رمضان المبارك، فقد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنّه يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على كافة أنحاء المحافظة، بارد ليلًا، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 28 بينما الصغرى 16 درجة، فيما تزداد كثافة الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى المحافظة خلال الصباح الباكر.

الطقس في الفيوم أسبوع كامل بالرياح

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في الفيوم أسبوع كامل بالرياح ضمن توقعاتها لحالة الطقس الأيام القادمة والتي جاءت كالتالي:

حالة الطقس في الفيوم يوم الجمعة.. يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة حيث تسجل العظمى 34 والصغرى 18 درجة.

حالة الطقس في الفيوم السبت: يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة حيث تسجل العظمى36 والصغرى 19.

حالة الطقس في الفيوم الأحد: يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة حيث تسجل العظمى 36 والصغرى 19.

حالة الطقس في الفيوم الاثنين: يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة حيث تسجل العظمى 31 والصغرى 15.

حالة الطقس في الفيوم نهاية الأسبوع

وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض مرة أخرى بدءًا من الثلاثاء المُقبل حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 26 درجة فيما تسجل الصغرى 15 درجة، وذلك وفقًا لتوقعات حالة الطقس في الأيام خلال الأيام المُقبلة.

الطقس في وادي الريان

وفيما يخص حالة الطقس في وادي الريان بمحافظة الفيوم والذي يقبل على زيارته الكثيرون خلال شهر رمضان خصوصًا في أيام شم النسيم، فإنّه من المتوقع أن يسود طقسًا مائل للحرارة غدًا الخميس، ويتحول إلى حارًا بدءًا من الجمعة وحتى يوم الاثنين، ثم تعود درجة الحرارة للاعتدال بدءًا من الثلاثاء.