ريهام عبد الغفور تكشف عن سر دعاء والدتها لها: «ربنا يديكي إحساس كل مشهد»

كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور، عن الدعوة التي تدعيها لها والدتها وسبب نجاحها وتوفيقها، متابعة: «أمي بتدعيلي ربنا يديكي إحساس كل مشهد، وهي دي دعوتها ليه».

ريهام عبد الغفور: دعوة والدتي سر توفيقي «الإحساس أصل الشغلانة»

وأضافت الفنانة ريهام عبد الغفور في حوار مع الإعلامية أنجي علي ببرنامج «نجوم رمضان أقربلك» على راديو «نجوم إف إم»، أن دعوة والدتها بأن يوفقها الله سبحانه وتعالى بإحساس كل مشهد هو كل الموضوع بالأداء التمثيلي، بأن يكون لديها إحساس كل مشهد لكي ينال أدائها التمثيلي تصديق المشاهدين.

طرق التصوير الجديدة تؤثر على أداء الممثلين ونتغلب على ذلك بالخبرة

ولفتت الفنانة ريهام عبد الغفور إلى أن طريقة التصوير حاليًا مختلفة عن السابق، وهو ما يتيح إعادة تمثيل المشاهد بصورة أكبر من السابق، وهو ما قد يؤثر على الأداء وفقدان التركيز بسبب كثرة الإعادة، غير أنه بالخبرة تتمكن من الحصول على الأداء المناسب والحفاظ على الإحساس المطلوب للشخصية حتى مع كثرة الإعادة.

وأضافت الفنانة ريهام عبد الغفور، أن ردود الأفعال على الأعمال الدرامية أصبحت سريعة وتأتي بعد كل حلقة مذاعة، ولم يعد يتطلب الكثير من الوقت كما كان يحدث بالسابق، وهو ما جعل الدراما كـ «المسرح».

ريهام عبد الغفور: الجمهور بقوا نقاد شاطرين وعندهم خبرة

وأضافت أن كل المشاهدين حاليًا أصبحوا نقاد، وينتقدون الأعمال الدرامية بصورة جيدة، وتولدت لديهم خبرة كبيرة بالأعمال الدرامية جاءت نتيجة كثرة مشاهدة هذه الأعمال.

ريهام: أصاب بالانهيار من رأي الجمهور

وأشارت إلى أن لديها قلق ورعب مستمر من رد فعل الجمهور على كل ما تقدمه على الشاشة، متابعة «ببقى مرعوبة أخذل الجمهور، أو أسمع كلمة أنهم ماصدقوش أو حاجة كده».