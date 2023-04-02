أسعار تذاكر حفل تترات مسلسلات رمضان.. يقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا

ضمن استعداداتها لإحياء ليالي شهر رمضان المعظم والسهرات الفنية، تقدم دار الأوبر المصرية، اليوم 3 حفلات، أبزرها حفلة تترات مسلسلات رمضان، لفرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، وغناء الفنان الكبير محمد الحلو والمطربة ريهام عبد الحكيم، بقيادة المايسترو أحمد عامر.

وترصد «الوطن» أبرز الحفلات الفنية المقامة اليوم بدار الاوبرا المصرية اليوم 2 أبريل وأسعار تذاكرها.

حفل تترات مسلسلات رمضان

يبدأ حفل تترات مسلسلات رمضان، على المسرح الكبير، تقدمه فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أحمد عامر، والفنان محمد الحلو، ريهام عبدالحكيم، بالإضافة إلى العازفين، ويبلغ سعر التذكرة 210 جنيهات.

فرقة أيامنا الحلوة

تقام حفلة فرقة أيامنا الحلوة على المسرح المكشوف فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، لإحياء ذكريات المؤلفات الغنائية التي اشتهرت خلال فترة الثمانينات والتسعينات، بالإضافة إلى تترات المسلسلات والفوازير ومختارات من أعمال الموسيقى العربية لكبار المطربين، ويبلغ سعر تذكرة حضور الحفل 260 جنيها.

كورال أم النور

يقام الحفل عل مسرح الجمهورية، في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم للاحتفال بعيد القيامة، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

حجز تذاكر حفلات الأوبرا

توفر الأوبرا حجز حفلاتها إلكترونيا أو عن طريق الدفع النقدي او بكروت الائتمان: فوري كاش ونقداً لبعض العروض.

ونوهت دار الأوبرا أن المنافذ الرسمية لشراء التذاكر هي شباك تذاكر دار الأوبرا أو الموقع الرسمي الخاص بها من هـنا، لافتة إلى أنها غير مسؤولة عن التذاكر التى يتم شرائها عن طريق أي مصادر أخرى غير ذلك، وتفتح الأبواب لدخول الحفل في تمام السابعة.