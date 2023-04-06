«الأرصاد» تحذّر من تقلبات جوية حادة.. وتوقعات بسقوط أمطار خلال أيام

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن عودة ارتفاع درجات الحرارة بدءا من صباح الغد، وحتى مساء السبت المقبل، مشيرة إلى أنّ درجات الحرارة ستعود إلى الانخفاض مرة أخرى، إضافة إلى فرص سقوط الأمطار، بدءا من صباح الأحد المقبل، حيث تستمر التقلبات الجوية حتى نهاية الشهر الحالي.

فرص سقوط الأمطار

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال حديثها لـ«تليفزيون الوطن»، إنّ ذروة ارتفاع درجات الحرارة ستكون السبت المقبل، بينما الفرصة مهيأة لسقوط أمطار الأحد المقبل، محذّرة من تغيرات جوية حادة خلال الأيام القادمة.

الأرصاد تحذّر من تخفيف الملابس ليلا

ونصحت غانم، المواطنين، بعدم تخفيف الملابس ليلا خلال الأيام القادمة، مؤكدة أنّ التغيرات الجوية ستستمر حتى نهاية شهر أبريل الجاري، ويكون الطقس بارد ليلا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة، وفرص سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية، مطالبة المواطنين بتناول كمية كبيرة من المرطبات والسوائل في الفترة من بعد الإفطار حتى السحور.