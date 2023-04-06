حالة الطقس اليوم الخميس 6-4-2023.. استمرار تحسن الأحوال الجوية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن اعتدال درجات الحرارة في حالة الطقس اليوم الخميس 6-4-2023، بعد انتهاء تأثير الكتل الهوائية الجافة القادمة من الصحراء الغربية للبلاد، في حين تتأثر البلاد اليوم، بكتل هوائية معتدلة قادمة من جنوب أوروبا على سطح البحر المتوسط، ساعدت في انخفاض الحرارة.

حالة الطقس اليوم

أضافت الأرصاد الجوية في بيان، أن حالة الاستقرار في الأحوال الجوية ستستمر فى حالة الطقس اليوم الخميس فقط، وبدءا من غد الجمعة، ستتعرض البلاد لموجة جديدة من ارتفاع درجات الحرارة، تستمر لمدة 4 أيام، وفقا لما كشفت عنه خرائط الطقس حتى الآن، حيث سترتفع درجات الحرارة من 5-6 درجات على جميع أنحاء الجمهورية، ويسود طقس حار على القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، في حين يسود طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد.

درجات الحرارة

وسجلت درجات الحرارة اليوم الخميس 6-4-2023 على مدن الجمهورية وفق بيان الأرصاد، كما يلي:

القاهرة 26 - 15

العاصمة الإدارية 26 - 14

أكتوبر 27 - 14

بنها 26 - 15

دمنهور 26 - 13

وادي النطرون 25 - 14

كفر الشيخ 25 - 14

المنصورة 26 - 13

الزقازيق 27 - 13

شبين الكوم 27 - 14

طنطا 26 - 13

دمياط 21 - 14

بورسعيد 22 - 14

الإسماعيلية 27 - 14

السويس 26 - 13

- العريش 24 - 13

- رفح 23 - 13

- رأس سدر 28 - 13

- نخل 25 - 07

- كاترين 23 - 04

- الطور 28 - 17

- طابا 28 - 14

- شرم الشيخ 30 - 15

- الإسكندرية 23 - 13

- العلمين الجديدة 22 - 14

- مطروح 21 - 14

- السلوم 22 - 12

- سيوة 25 - 12

- رأس غارب 28 - 15

- الغردقة 31 - 15

- سفاجا 27 - 15

- مرسى علم 30 - 16

- شلاتين 31 - 17

- حلايب 27 - 16

- أبو رماد 30 - 16

- رأس حدربة 27 - 17

- الفيوم 27 - 12

- بني سويف 28 - 12

- المنيا 28 - 11

- أسيوط 29 - 12

- سوهاج 30 - 13

- قنا 33 - 15

- الأقصر 34 - 15

- أسوان 35 - 16

- الوادي الجديد 32 - 12

- أبو سمبل 34 - 14.