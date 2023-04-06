ماذا قال الإمام الشافعي عن الجود في رمضان؟.. دار الإفتاء توضح

الجود في رمضان من الأعمال العظيمة خلال أيام الشهر الكريم، وهو ما أكده الإمام الشافعي، مقدما نصحية خاصة بشأن زيادة الجود في رمضان، اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم.

ما قاله الإمام الشافعي عن الجود في رمضان

وعما قاله الإمام الشافعي عن الجود في رمضان، أوضحت دار الإفتاء المصرية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على «في بوك»، أن الإمام الشافعي رحمة الله عليه قال: «أحبُّ للرَّجل الزِّيادة بالجود في رمضان، اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم».

مسلسل رسالة الإمام

ويعرض حاليا مسلسل رسالة الإمام، الذي يجسد فيه الفنان خالد النبوي، شخصية الإمام الشافعي، إذ يرصد المسلسل فترة قدومه إلى مصر، ويطرح آراء ومقولات في مسائل فقهية.

ويشارك في مسلسل رسالة الإمام عددا من الممثلين منهم «أروى جودة، سماح السعيد، حمزة العيلي، نضال الشافعي وخالد أنور»، ومن سيناريو وحوار وإشراف على الكتابة السيناريست محمد هشام عبية، وإخراج الليث حجو.