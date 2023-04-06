مواعيد عرض مسلسل الإمام الشافعي على قناة dmc في رمضان 2023

مسلسل رسالة الإمام الذي يلعب بطولته الفنان خالد النبوي، أحد أبرز الأعمال الفنية التي يحرص مشاهدي الدراما على متابعتها يوميا، لذلك ننشر تفاصيل ومواعيد مسلسل الإمام الشافعي على قناة dmc في رمضان 2023 والقنوات الناقلة للمسلسل، الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، ويركز على سنوات إقامته في مصر في آواخر حياته.

مواعيد مسلسل الإمام الشافعي على قناة dmc:

ستكون مواعيد عرض مسلسل الإمام الشافعي على قناة dmc يوميا في رمضان، للمرة الأولى في الساعة 6.30 مساءً، أما الإعادة فستكون على القناة نفسها في الساعة 6.15 صباحا، على أن تأتي الإعادة الثانية 11 صباحا.

القنوات الناقلة لمسلسل الإمام الشافعي لخالد النبوي:

تكون مواعيد عرض مسلسل رسالة الإمام الشافعي على قناة «الحياة»، في الساعة 10.45 مساءً، على أن يُعاد المسلسل في تمام الساعة 9.15 صباحًا.

كما يُعرض المسلسل أيضا على شاشة قناة «CBC» في الساعة 12.15 صباحا وستكون الإعادة في الساعة 5 صباحًا.

أحداث مسلسل الإمام الشافعي على قناة dmc:

ويرصد مسلسل الإمام الشافعي فترة قدومه إلى مصر ، طرح العديد من آراء الإمام في العديد من المسائل الفقهية، التي تكشف سماحته وملاح من رسالته، ومن بينها أبرز مقولاته وأشعاره

كما تناولت الحلقات السابقة جانيا من ترحيب أهل مصر بقدومه، ومحبته لمصر ونيلها، إلى جانب مشاهد تكشف تأثير الحياة المصرية على أفكاره وكتاباتاته.

كما أظهرت الحلقات عددا من المواقف من بيبها حثه على أهيمة العمل بالشورى في جميع الأمور، إذ ظهر الشافعي أثناء إلقائه الدروس الدينية على المصلين بالمسجد مستندا إلى أحاديث نبوية وآيات قرآنية.

خالد النبوي يجسد شخصية الإمام الشافعي

وﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم الشافعي بطولة ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي، ونخبة من نجوم الدراما المصرية والعربية من بينهم: أروى جودة، ونضال الشافعي، وإشراف على الكتابة محمد هشام عبية، ومن إخراج الليث حجو.