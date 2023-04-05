ينتظر جمهور الدراما الجديد من أحداث الإعمال الفنية المعروضة في رمضان ومن بينها موعد عرض مسلسل الإمام الشافعي على قناة الحياة اليوم وكذلك على قناتي DMC وCBC لمتابعة أحداث المسلسل الذي يتناول سيرة الإمام الشافعي خلال فترة إقامته في مصر في السنوات الأخيرة من حياته.

موعد عرض مسلسل الإمام الشافعي على قناة الحياة اليوم:

ويعرض المسلسل على منصة WATCH IT الالكترونية، كما يعرض على 3 قنوات فضائية في مواعيد مختلفة على مدار اليوم يوميًا في رمضان كما يُعاد أكثر من مرة على مدار اليوم.

وسيكون موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الشافعي على قناة الحياة اليوم الساعة 10:45 مساءً، على أن يُعاد عرضه في الساعة 9.15 صباحًا.

ويُعرض المسلسل على شاشة الـ DMC ثلاث مرات؛ في تمام الساعة 6.30 مساءً، كما يُعاد في الساعة 6.15 صباحًا، والإعادة الثانية تكون في الساعة 11 صباحًا، إلى جانب عرضه على شاشة قناة CBC في الساعة 12.15 صباحًا، والإعادة 5 صباحًا.

أحداث مسلسل الإمام الشافعي على قناة الحياة اليوم:

وتتناول أحداث مسلسل الإمام الشافعي على قناة الحياة اليوم، سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي القرشي، وسنوات إقامته في مصر وتأثره بالحياة في الفسطاط وتأثير ذلك على كتاباته فضلا وتدور الأحداث في نهاية القرن الثاني وبداية الثالث الهجري.

أبطال مسلسل الإمام الشافعي

وﻣﺳﻠﺳل رسالة اﻹﻣﺎم الشافعي على قناة الحياة اليوم من بطولة النجم ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي، ونخبة من الفنانين من مصر وخارجها ومن بينهم أروى جودة، وسماح السعيد وخالد أنور وحمزة العيلي، وجمال هبد الناصر ونضال الشافعي، إلى جانب فنانين من الدول العربية من بينهم السوريين خالد القيش، وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسيو، وسيناريو وحوار وإشراف على الكتابة السيناريست محمد هشام عبية، وإخراج المخرج السوري الليث حجو.