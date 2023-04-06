تفاصيل حبس 3 متهمين بالاتجار في المخدرات بمرسى مطروح

أمرت جهات التحقيق بحبس 3 أشخاص متهمين بتكوين تشكيلا عصابيا في محافظة مرسى مطروح لترويج وبيع المواد المخدرة على شبكة الإنترنت، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها، وإرسال المخدرات المضبوطة إلى المعمل الكيميائي لتحليلها.

القبض على المتهمين

وأعلنت وزارة الداخلية القبض على 3 متهمين بتكوين صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لترويج وبيع المواد المخدرة، وذلك في محافظة مرسى مطروح، وكان بحوزتهم كمية 3,700 كيلو جرام من مخدر الحشيش، مع كمية 25 جرام من مخدر الهيروين، بالإضافة إلى مبالغ مالية.

واعترف المتهمون بتفاصيل الواقعة، وأقروا بأنهم كانوا يستخدمون الهواتف المحمولة للتواصل مع زبائنهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

العقوبة القانونية المنتظرة

أما عن العقوبة القانونية المنتظر توقيعها على الثلاث متهمين بترويج المواد المخدرة وبيعها في مرسى مطروح، يقول أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إن المتهمين ينطبق عليهم المادة 33 من قانون العقوبات، وتنص على: «يُعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن ابتداءً من المشدد 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه».