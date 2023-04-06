مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 14.. جندي يضحي بحياته لإنقاذ طفلة

شهد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 14، مشهدا إنسانيا في الحلقة، خلال مداهمة الجيش للمزرعة التي يختبئ فيها أبو البراء الجناح العسكري للتنظيم الإرهابي مع عائلته، وأثناء تبادل إطلاق النار يجد الجندي بركات طفلة وسط المعركة، ويتدخل لإنقاذها ووضعها في مكان آمن وفي تلك اللحظة يصاب بعيار ناري.

بعد نجاح المداهمة في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 14، ينقل الجندي بركات بسيارة الإسعاف للمستشفى لإنقاذه، وخلال الطريق يخبر صديقه أنّه يعرفه أنّه لن ينجو ويوصيه بالذهاب إلى والدته ويخبرها ما حدث وأنّ نجلها استشهد خلال دفاعه عن وطنه.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 14

ملخص مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 14

مجموعة من الأحداث المهمة شهدها مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 14، كان أبرزها وشاية الدكتور وحيد لـ المقدم خالد بمكان أبو البراء وإخبارهم أنّه وراء مقتل عمه الشيخ موسى، حتى يستطيع إزاحته من طريقه، ولكن يشك المقدم خالد في وحيد ويبدأ في جمع معلومات عنه.

وعلى الجانب الأخر، ينفذ رجال الكتيبة 101 عدد من العمليات الناجحة، حيث يستطيعون تخليص الإرهابي المنشق عوض نائب مفتي التنظيم من قبضتهم، كما ينجحوا في مداهمة المزرعة التي يختبئ فيها أبو البراء ويتم تصفيته هو والعناصر التي كانت برفقته.