اعترافات عصابة ترويج المخدرات في مرسى مطروح: «بنبيعها على فيس بوك»

«احنا متخصصين في تجارة وبيع الحشيش والهيروين على الإنترنت».. بهذه الكلمات بدأ الـ3 أشخاص المتهمين بتكوين تشكيل عصابي في محافظة مرسى مطروح للإتجار في المواد المخدرة عبر شبكة الإنترنت اعترافاتهم، أمام جهات التحقيق، بعدما ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم.

طريقة بيع المخدرات على الإنترنت

أضاف أحد المتهمين خلال جلسة التحقيق التي أجريت معهم: «عملنا صفحة على موقع فيس بوك، وفكرنا إنها تبقى وسيلة ترويج وبيع المخدرات، واللي كان محتاج حاجة كان بيتواصل على رسايل الصفحة ونطلب رقمه ونتواصل بعد كدة بالتليفون».

وتابع المتهم أثناء جلسة التحقيق: «كان معانا كذا رقم بنستخدمهم للتواصل مع الزباين، اللي عاوز كنا بنتفق على مكان ونسلم فيه البضاعة»، موضحا أنهم تخصصوا في بيع كل مخدر الحشيش ومخدر الهيروين.

القبض على المتهمين

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت أمس الأول الأربعاء، القبض على 3 أشخاص متهمين بيبع وترويج المواد المخدرة على شبكة الإنترنت، وعثرت أجهزة الأمن بحوزتهم على 3,700 كيلو جرام حشيش مع 25 جرام هيروين، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة، التير أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية المنتظرة

وفيما يتعلق بالعقوبة القانونية التي سيتم توقيعها على المتهمين الثلاثة، يوضح أيمن محفوظ المحامي بالنقض لـ«الوطن»، إنه سينطبق عليهم قانون العقوبات وتحديداً المادة رقم 33، كالتالي: «يُعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن ابتداءً من المشدد 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه».