مصرع وإصابة 15 شخصا في حادث انقلاب سيارة بقنا

لقي عامل مصرعه، فيما أصيب 14 آخرين، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي بجوار صوامع الغلال أمام قرية المراشدة بمركز الوقف، شمال محافظة قنا.

انقلاب سيارة نقل في قنا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد ورود بلاغ بوجود حادث انقلاب سيارة ربع نقل، وأسفر عن مصرع عامل وإصابة 14 آخرين بقرية المراشدة.

على الفور، انتقلت قوات الأمن و10 سيارات إسعاف إلى مكان الواقعة، وقال مصدر بإسعاف قنا، إنه جاري نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا العام.

حُرر محضرًا بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وطلبت تقريرًا من إدارة مرور قنا حول أسباب الحادث، كنا قررت انتداب مفتش الصحة لكتابة تقرير حول جثمان العامل الراحل.