إصابة شاب في حادث اصطدام سيارة برصيف بالفيوم

أصيب شاب بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أرجاء الجسم، في حادث اصطدام سيارة ملاكي كان يقودها على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، مساء اليوم الأربعاء، برصيف، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يده، وعدم قدرته على ايقافها فاصطدمت بالرصيف متسببة في إصابته.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة برصيف على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم، ووجود مصاب بإصابات متنوعة.

إصابة شاب في حادث بالمنوفية

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبينّ تصادم سيارة ملاكي برصيف على طريق القاهرة أسيوط الغربي، بعد كمين الروس، اتجاه القاهرة، ما أسفر عن إصابة سائق السيارة ويدعى مصطفى عبد اللطيف محمود، 27 سنة، ومقيم بأشمون محافظة المنوفية، بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وإيداعه في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليه وعمل الفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباته، تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم له.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الصحراوي الغربي، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.