إعلان أسماء الفائزين بقرعة الحج 2023 بمحافظة السويس

أعلنت مديرية أمن السويس، أسماء الفائزين في قرعة الحج لعام 2023، وذلك بحضور اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس واللواء عبد الرحمن هريدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن السويس بالصالة المغطاة، التي أسفرت عن فوز 110 حاجاً وحاجة من أبناء السويس بأقسام الأحياء الخمسة بالمحافظة.

كما فاز 55 آخرين احتياطيين للفائزين في القرعة

من جانبه قدم محافظ السويس التهنئة للفائزين بقرعة الحج في محافظة السويس، متمنيًا لهم حج مبرور وذنب مغفور، كما تمنى المحافظ التوفيق في الأعوام المقبلة لمن لم يحالفهم الحظ في هذه القرعة، وطلب من الفائزين الدعاء لمصر بالاستقرار والأمن والأمان والرخاء.

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كان قد تقدم للحج هذا العام نحو 1253 من أبناء محافظة السويس، وجرى تحديد نسبة 3% لكبار السن ليتم اختيار أكبر المتقدمين سناً بالتذكية بحيث تكون بداية سن الذكور من سن 25 عاما إلى أقل من 70 عامًا و بداية سن الإناث من سن 45 عامًا إلى أقل من 70 عامًا، وفي الاحتفالية وبعد إعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج هذا العام في محافظة السويس، أطلق الفائزين الزغاريد وسط سعادة وفرح بالفوز بقرعة الحج.

حضر القرعة الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة.

كما حضر اللواء محمد صفار نائب مدير الأمن ومساعدي مدير الأمن والعقيد رامي سعد مدير عام مكتب محافظ السويس ومحمد فتحي مدير عام الدعوة بأوقاف السويس، يمكن للحاج الوصول إلى أسماء الفائزين في قرعة الحج لعام 2023 من خلال هذا الرابط.

https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/home.xhtml