فحص 581 ألفا و760 نخلة لمكافحة السوسة الحمراء في قنا 

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن الإدارة العامة لمكافحة الآفات بمديرية الزراعة انتهت من فحص 581 ألفا و760 نخلة، بهدف مكافحة آفة سوسة النخيل الحمراء، بمختلف نواحي مدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار الخطة التي تتبناها المديرية للارتقاء بقطاع التمور وتحجيم الإصابات التي قد تسببها سوسة النخيل.

أضاف الداودي، في بيانه، أن عدد النخيل المصاب بالسوسة النخيل الحمراء بلغ 222 نخلة، وقامت الإدارة بمعالجة 152 نخلة، واقتلاع 70 نخلة أخرى مصابة للقضاء على الإصابة نهائيا، والرش الوقائى لـ25 نخلة للقضاء على الأطوار الكاملة للحشرة بهدف الحد من حدوث إصابات جديدة بالنخيل، فضلا عن فحص 580 نخلة بمنطقة الغابة بالمعنى من ضمن 1184 نخلة، وجرى التأكد من سلامتها، مشيرًا إلى أن مديرية الزراعة لم تسجل أى حالات إصابة بها.

فحص نخيل مركز قنا

وقال المهندس أشرف عبدالرازق، وكيل وزارة الزراعة بقنا، إن الإدارة فحصت 2600 نخلة من إجمالي 125 ألفا و346 نخلة بجميع نواحي مركز قنا، نتج عنها الكشف عن إصابة 50 نخلة جرى معالجة 20 نخلة منها واقتلاع 30.