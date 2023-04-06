استبعاد مدير مدرسة من منصبه وإحالته للتحقيق في بني سويف

قرر نبيل حميدة مدير إدارة الواسطى التعليمية شمال محافظة بني سويف، استبعاد مدير مدرسة في إحدى قرى مركز الواسطى، اليوم الخميس، وإحالته للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية، وذلك لعدم المتابعة الجادة للمدرسة، وعدم انضباط العملية التعليمية والتقصير في أداء العمل.

مدير إدارة الواسطى التعليمية يفاجئ عدد من مدارس الإدارة

وفاجأ مدير إدارة الواسطى التعليمية، عددا من مدارس الإدارة في إطار المتابعة الدورية لسير المنظومة التعليمية بالمدارس، للاطمئنان على انتظام الدراسة والتزام أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب.

مشاركة الطلاب طابور الصباح وإجراء حوار معهم

وتضمنت الزيارة مشاركة الطلاب طابور الصباح، ثم تفقد حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والأنشطة المختلفة، بالإضافة إلى لقاء عددا من الطلاب لإجراء حوارا للاستماع إلى آرائهم حول العملية التعليمية والانتظام في الحضور وممارسة الأنشطة الطلابية واستلام الطلاب الكتب المدرسية، ثم متابعة سجلات المدرسة من حضور وانصراف وسجلات الأمن والاجازات وجداول تشغيل المعامل والمكتبة.

استمرار أعمال النظافة والتطهير

وشدد مدير إدارة الواسطى التعليمية في بني سويف على استمرار أعمال النظافة وتطهير وتعقيم حجرات الدراسة والتأكيد على نظافة دورات المياه حرصا على سلامة الطلاب، فضلاً عن التأكيد على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف المراحل.

مدير إدارة ببا يتابع سير الدراسة بالمدارس

وفي سياق آخر، تفقد الدكتور محمد عاشور مدير عام إدارة ببا التعليمية يرافقه أحمد سرور وكيل الإدارة مدرسة طحا البيشة الابتدائيه المشتركة، حيث تضمنت الزيارة التجول والمرور داخل الفصول ومناقشة الطلاب، ومراجعة وفحص بعض الدفاتر الإدارية وسجلات التحضير ومتابعة تنفيذ وتعليمات الامتحانات الشهرية.