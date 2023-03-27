وكيل «تعليم بني سويف» يلغي تكليف مدير مدرسة ويحيل «التوجيه» للتحقيق

قرر الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اليوم الاثنين، إلغاء تكليف مدير مدرسة الواسطى الإعدادية بنين، وتكليف آخر بدلًا منه، وإحالة عدد من المعلمين والموجهين للتحقيق بالشؤون القانونية وذلك لعدم انضباط سير اليوم الدراسي داخل المدرسة.

وكيل تعليم بني سويف يفاجئ مدارس إدارة الواسطى

وفاجأ وكيل تعليم بني سويف، يرافقه نبيل حميد مدير إدارة الواسطى التعليمية، ووكيل الإدارة ناصر أبو بكر، والشؤون القانونية والتوجيه المالي والإداري ومدير المرحلة، مدرسة الواسطى الإعدادية بنين، اليوم الاثنين، لمتابعة سير العملية التعليمية داخلها، والاطمئنان على انتظام الدراسة والتزام أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب.

وتبين من الزيارة المفاجئة وجود تقصير وخلل في سير العملية التعليمية بالمدرسة وعدم انضباطها وقصور في سير المنظومة التعليمية داخل المدرية.

تكليف مدير جديد للمدرسة

وقرر وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف تكليف مديرا جديدا للمدرسة وإحالة بعض المعلمين والموجهين للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية للتراخي وعدم المتابعة الجادة وعدم انضباط العملية التعليمية والتقصير في أداء العمل وفي أوجه القصور التي تم رصدها بمنظومة وسير العمل بالمدرسة.

متابعة الحجرات الدراسية ومعامل الأوساط

كما تضمنت الزيارة تفقد حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والأنشطة المختلفة ثم متابعة سجلات المدرسة من حضور وانصراف وسجلات الأمن والإجازات وجداول تشغيل المعامل والمكتبة.

تفقد سير العملية التعليمية بمدرسة الواسطى التجارية

كما زار وكيل الوزارة، مدرسة الواسطى التجارية بالواسطى، واطمأن على انتظام سير العملية التعليمية، موجها باستمرار أعمال النظافة وتطهير وتعقيم حجرات الدراسة، والتأكيد على نظافة دورات المياه حرصا على سلامة الطلاب، فضلاً عن التأكيد على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف المراحل التعليمية.