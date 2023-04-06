ضبط وتشميع مخزن أدوية غير مرخص في الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء للتأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كل السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

ضبط مخزن أدوية مستوردة في الإسكندرية

وبناء على توجيهات محافظ الإسكندرية؛ قاد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت التجارية والصيدليات، استهدفت منطقتي جليم وسان ستيفانو بنطاق الحي.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن غير مرخص تابع لإحدى الصيدليات يجرى استخدامه لتخزين الأدوية المستوردة بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى إدارته من قبل غير المختصين، حيث جرى غلق وتشميع المخزن واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة من قبل التفتيش الصيدلي والجهات المعنية بالحي.

تحرير 33 محضرا متنوعا

وتوجهت الحملة إلى طريق الحرية بدءا من منطقة جليم وشارع أحمد فتحي جليم، مرورا بشارع عبد السلام عارف ومنطقة جناكليس وسان ستيفانو ️وأسفرت الحملة عن تحرير 33 محضر متنوع، والتحفظ على 81 حالة إشغال متنوع وتحصيل 7 آلاف جنيه مديونيات صرف صحي.