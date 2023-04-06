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موعد عرض الحلقة 15 من مسلسل عملة نادرة والقنوات الناقلة

كتب:

ضحى محمد
11:27 ص | الخميس 06 أبريل 2023
عملة نادرة

عملة نادرة

يبحث الجمهور عن موعد عرض الحلقة 15 من مسلسل عملة نادرة الليلة، والعمل من بطولة الفنانة نيللي كريم، وجمال سليمان، ومحمد لطفي، وأحمد عيد، ورمزي العدل، وندى موسى، وعلي الطيب، ونهى صالح، وريم رؤوف، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، وكريم عبدالعاطي .

موعد عرض الحلقة 15 من مسلسل عملة نادرة الليلة

يأتي موعد عرض الحلقة 15 من مسلسل عملة نادرة الليلة، في تمام الساعة 7:30 مساءً يوميًا على قناة cbc، وموعد الإعادة في تمام الساعة 1 صباحًا.

أحداث الحلقة 14 من مسلسل عملة نادرة

لا يزال عبدالجبار يحتجز نادرة في مسلسل عملة نادرة، بعد محاولة هروبها مع شقيقها نبيل، وقد عرض مساء أمس الحلقة الرابعة عشر من مسلسل عملة نادرة، الذي تخوض به نيللي كريم سباق موسم رمضان 2023.

وشهدت الحلقة الرابعة عشر العديد من الأحداث حول شخصية نادرة التي تجسدها الفنانة نيللي كريم، وحماها عبد الجبار الذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.