«صحة الشرقية» تشدد على المرور المكثف للمنشآت الطبية غير الحكومية

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع اللجنة الإشرافية على منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بحضور مدير عام الطب العلاجي، والقائم بأعمال مدير عام الطب الوقائي، وآخرين.

مناقشة التخلص الآمن من النفايات الطبية

ناقش الاجتماع الخطة الشهرية للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وبحث المعوقات التي قد تؤثر على انتظام سير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها، ومناقشة خطة العمل بمجمع المحارق بالخطارة، والذي يحتوي علة عدد 11 محارق، من إجمالي 14 محرقة بالمحافظة، وإجراءات معالجة النفايات الطبية الخطرة المتولدة من منافد تقديم الخدمة الحكومية وغير الحكومية بالمحافظة.

توريد السولار اللازم للعمل في المحارق

وشدد وكيل وزارة الصحة على متابعة المديونيات الخاصة بمستشفيات المحافظة، بشأن منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية، والمرور المكثف على المنشآت الطبية غير الحكومية، ومتابعة إجراءات التخلص الآمن من النفايات الطبية بها، كما ناقش خطة النقل الآمن للنفايات الطبية من الأقسام الطبية بمختلف المستشفيات، والوحدات الصحية التابعة للمديرية، وتم بحث معوقات سير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها.