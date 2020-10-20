محافظ أسوان يوجه بسرعة تركيب محول مياه بديل لمحطة رافع الخطارة

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بسرعة تركيب محول بديل بقدرة 100 كيلو وات في الساعة، للمحول الذي تعرض للتلف والاحتراق والذي كان يغذي محطة رافع الخطارة بقرية أبو الريش مما تسبب في انقطاع مياه الشرب عن المنطقة بالكامل منذ مساء أمس.

صرح بذلك الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ والذي أكد أنه تم الدفع بفرق الصيانة التابعة لقطاع كهرباء أسوان وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لسرعة التعامل والتدخل لعمل الإصلاحات اللازمة وتركيب المحول البديل المغذي لرافع المياه بإشراف المهندس رفعت إسماعيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

ولفت إلى أن توجيهات محافظ أسوان جار تنفيذها على قدم وساق وبمتابعه لحظية منه للإسراع في تركيب المحول لإعادة تشغيل الرافع، وبالتالي تدفق مياه الشرب للشبكات داخل المنطقة خلال الساعات المقبلة.

وعلى الجانب الآخر وبالتوازي مع ذلك جرى توجيه شركة مياه الشرب والصرف الصحي للدفع بسيارات وفناطيس المياه، من أجل توفير احتياجات الأهالي منها، حتى يتم انتهاء أعمال الإصلاح وإعادة التشغيل بشكل كامل داخل الشبكات.

على جانب متصل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق نموذج مشروع الأسمرات في المحافظات المختلفة، أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سعي المحافظة لتحقيق ذلك من أجل توفير سكن آمن وملائم للمواطن الأسواني وخاصة للمقيمين في المناطق العشوائية بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء برئاسة المهندس خالد صديق.

جاء ذلك أثناء الاجتماع الذي عقد لتعظيم الاستفادة من أراضي الدولة في إنشاء مشروعات إسكان تصب في صالح أهالي وشباب المحافظة، علاوة على حسن استغلال مواقع الأراضي المميزة في مشروعات استثمارية جادة، وذلك بحضور الدكتور رجب مجاهد عميد كلية الهندسة بجامعة بنها السابق واستشاري مشروع الأسمرات، بجانب الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والعميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى مديري الإسكان والتخطيط والمتابعة.