تفاصيل طرح أراضي الاستثمار في 10 مدن الجديدة.. و«زايد» الأعلى سعرا

حصلت « الوطن» على نسخة من كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بطرح الأراضي بخريطة الاستثمار لأراضي وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتى تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشكل دوري، لعدد كبير من الأراضي متنوعة الأنشطة، للتيسير على المواطنين الراغبين في إنشاء المشروعات التنموية بالمدن الجديدة.

خريطة المواقع المقترحة لأراضى الاستثمار بالمدن الجديدة

وتضمن الطرح الجديد مشروعات في 10 مدن جديدة، وهي «زايد، أكتوبر، العبور، الصالحية، السويس، العلمين الجديدة، أسيوط، طيبة، أسوان الجديدة، و15 مايو، وتوشكى».

وتضمن الطرح الجديد أراض بالمنطقة الصناعية بمدن العلمين الجديدة والسويس بأسعار تنافسية، تبدأ من 925 جنيها للمتر المربع الواحد، وتصل إلى 1375 جنيها.

وفى مدينة العلمين الجديدة، طرحت الهيئة تقطعة أرض بنشاط صناعي هندسي بمساحة 37343 مترمربع بمدينة العلمين الجديدة بسعر 1375 جنيها للمتر، وفي مدينة السويس طرحت قطعتين بنشاط صناعي غذائي، وقطعة بنشاط مواد بناء، بسعر 925 جنيها للمتر المربع الواحد، كما طرحت قطعة بنشاط تجاري إداري سكني، بسعر 7050 جنيها للمتر، وفي مدينة الصالحية طرحت 7 قطع أراضي تعليم عالي، بسعر 1900 جنيها للمتر، وفي أسيوط الجديدة تم طرح أراضي مخازن، وحق انتفاع عمراني متكامل، وفي حدائق أكتوبر تم طرح أراضي بنشاط عمراني متكامل بسعر 14505 جنبها للمتر، وفي العبور الجديدة تم طرح أراضي بنشاط تجاري إداري بسعر 8445 جنيها للمتر، وفي مدينة الشيخ زايد تم طرح أراضي بنشاط تجاري بسعر 39515 جنيها للمتر، وفي مدينة توشكى، تم طرح قطعتين بسعر 1855 بنشاط مستودع أنابيب، وأخرى بسعر 2230 جنيها للمتر بنشاط تجاري إداري.

وحددت وزارة الإسكان أن تكون النسبة البنائية لجميع المشروعات التنموية المتاحة بالخريطة الاستثمارية للمدن الجديدة، لا تزيد عن 65 % من مساحة قطعة الأرض الصناعية، وبارتفاع كحد أقصى 15 مترا، مع الالتزام بقيود ارتفاع القوات المسلحة، كما يلتزم الراسي عليه قطعة الأرض بالحصول على موافقة الجهات المعنية، وتكون المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي، الذي يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة المراد الحجز بها .

ضوابط البناء وطرق السداد

وكشفت كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالطرح الجديد لأراضى الاستثمار بالمدن الجديدة ، أن مدة تنفيذ المشروع ثلاث سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض، ويكون نظام السداد عن طريق استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة قطعة الأرض، ليتم تسديد 10% والـ15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء، على أن يتم التعامل بالسعر المعتمد للنشاط، ويجري سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية.

ووفقا لكراسة الشروط، يبدأ سداد القسط الأول بعد 6 شهور من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، على أن يتم تحميل كل الأقساط بالأعباء المالية المقررة من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية و5.0% مصاريف إدارية.