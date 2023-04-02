فتح باب حجز وحدات «سكن لكل المصريين» 30 أبريل.. القاهرة الجديدة أكثر إقبالا

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فتح باب حجز الوحدات المطروحة ضمن الإعلان الجديد «سكن كل المصريين 4» متوسط وفوق متوسط الدخل، إلكترونيًا خلال الفترة من الأحد 30 أبريل الجاري حتى الخميس 4 مايو المقبل، مؤكدة استمرار عملية تسجيل المواطنين لطلباتهم وسداد مقدم جدية الحجز، حتى الخميس 13 أبريل الجاري.

وأضافت أنه لا يوجد أفضلية بين المواطنين الذين يقومون بعملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني خلال الساعات الأولى من فتح باب التسجيل، ومن يسجل في نهاية المدة المقررة.

مي عبد الحميد: 2300 مواطن سددوا مقدم جدية الحجز

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المواطنين الذين سددوا قيمة مقدم جدية الحجز بلغ 2300 مواطن حتى ساعة تاريخه، وأن إجمالي عدد المواطنين الذين قاموا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق بلغ حتى الآن 1340 مواطنا، وأن مدينة القاهرة الجديدة هي الأكثر إقبالًا بين المدن المطروحة في إعلان سكن كل المصريين 4 حتى الآن .

وأضافت أنه يجب على المواطنين استكمال إجراءاتهم عبر الموقع الإلكتروني ورفع المستندات الموضحة في كراسة الشروط بصيغة ملف PDF مضغوط بحيث لا تزيد مساحته عن 2 جيجا، مشيرة إلى أن الموقع الإلكتروني للصندوق https://nch.shmff.gov.eg يعمل بكفاءة، ويمكن للمواطنين الدخول إليه في أي وقت على مدار الأسبوع وتحميل كراسة الشروط الخاصة بالإعلان.

وقالت إن التخصيص يجرى بأسبقية الحجز إلكترونيًا، وتطبيق نظام الأولوية، حيث تكون الأولوية في حجز الوحدات للعملاء المتقدمين سابقًا بإعلانات الصندوق على نفس المدن المطروحة بالإعلان الحالي، بشرط عدم سحب مبلغ مقدم جدية الحجز السابق وعدم التخصيص والاستفادة بوحدة سكنية في الإعلانات السابقة لصندوق التمويل العقاري.

وأضافت أنه يمكن للمواطنين الراغبين فى مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/ shmffeg، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/ shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، ، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov. eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام، وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن و مديريات الإسكان.