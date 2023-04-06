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إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

كتب:

ياسمين عزت الرزاز
11:57 ص | الخميس 06 أبريل 2023
إسعاف

إسعاف

وقع منذ قليل حادثا مأساويا، إذ أصيب 10 عمال بكدمات وإصابات مختلفة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانوا يستقلونها في طريق الصالحية القديمة، أمام نادي الصيد في اتجاه الإسماعيلية بالشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل في طريق الصالحية القديمة أمام نادي الصيد اتجاه الإسماعيلية، بنطاق قسم شرطة الصالحية الجديدة، وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص بكدمات واصابات مختلفة.

الأجهزة الأمنية في موقع الحادث

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ودفعت هيئة الإسعاف بعدد من سياراتها إلى موقع الحادث، وجرى نقل 10مصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة المركزية، لتلقي الإسعافات وتقديم العلاج اللازم للمصابين، وجرى رفع آثار الحادث لتسيير حركة المرور.

 

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بمركز شرطة الصالحية الجديدة وكانت وقتئذ أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة التحقيقات في الواقعة وتحديد أسبابها.

 

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بقلم ياسمين عزت الرزاز