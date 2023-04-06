موعد عرض مسلسل رسالة الإمام على قناة الحياة اليوم في رمضان 2023

يوما بعد يوم ومع تطور الأحداث تتكشف ملامح مذهب الإمام الشافعي، من خلال العمل الفني الذي يتناول سيرته وأفكاره، لذلك ننشر تفاصيل و موعد عرض مسلسل رسالة الإمام على قناة «الحياة» اليوم وكذلك أوقات عرضه على dmc وcbc، لاستكمال مشاهدة المسلسل الذي يتناول سيرة الإمام الشافعي خلال سنوات إقامته في مصر.

موعد عرض مسلسل الإمام الشافعي على قناة الحياة اليوم

ويأتي موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الشافعي على قناة الحياة اليوم في الساعة 10:45 مساءً، طوال شهر رمضان على أن يُعاد تقديمه الساعة 9.15 صباحًا، ويُعرض المسلسل أيضا على شاشة dmc في تمام الساعة 6.30 مساء، كما يُعاد عرضه في الساعة 6.15 صباحا، والإعادة ستكون في الساعة 11 صباحا.

إلى جانب عرض المسلسل على شاشة قناة cbc في الساعة 12.15 صباحًا، والإعادة 5 صباحًا.

ويعرض المسلسل على منصة watch it الالكترونية.

أحداث مسلسل الإمام الشافعي على قناة الحياة اليوم:

وتتناول أحداث مسلسل الإمام الشافعي على قناة الحياة اليوم، سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي القرشي، وتدور الأحداث في قالب نهاية القرن الثاني وبداية الثالث الهجري، وتركز على سنوات إقامته في مصر وتأثير الحياة في مصر «الفسطاط» على كتاباته فضلا عن مظاهر محبته لأهل مصر ومن بينها الأشعار التي قالها في حب مصر.

كما يقدم المسلسل بعدا آخر لشخصية الشافعي متمثلا في طريقة تعامله مع أهل بيته ودفع ابنته لتلقي دروس العلم المختلفة.

نجوم مسلسل الإمام الشافعي

ويجسد النجم ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي شخصية اﻹﻣﺎم الشافعي، بينما تجسد سماح السعيد شخصية زوجته، ويشارك في العمل نخبة من الفنانين المصريين والعرب منهم أروى جودة وحمزة العيلي، ونضال الشافعي، والسوريين خالد القيش، وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسيو، وأشرف على الكتابة السيناريست محمد هشام عبية، ومن إخراج الليث حجو.