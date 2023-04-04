موعد إعادة مسلسل الإمام الشافعي على قناة DMC.. سيرة ثالث الأئمة الأربعة

يتابع قطاع كبير من متابعي الدراما مسلسل رسالة الإمام الشافعي، والذي يعرض يوميًا في رمضان ويقوم ببطولته النجم خالد النبوي، لذلك ننشر موعد إعادة مسلسل الإمام الشافعي على قناة DMC، وعلى القنوات الناقلة للعمل الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة وجوانب من ملامح رسالته خلال إقامته في مصر في السنوات الأخيرة من حياته.

موعد إعادة مسلسل الإمام الشافعي على قناة DMC

يأتي موعد إعادة مسلسل الإمام الشافعي على قناة DMC في الساعة 6.15 صباحًا، وعلى أن تكون الإعادة الثانية 11 صباحًا، وذلك بعد العرض الأول للمسلسل في الساعة 6.30 مساءً بعد آذان المغرب يوميًا.

القنوات الناقلة لمسلسل الإمام الشافعي لخالد النبوي

وإلى جانب إعادة عرض مسلسل رسالة الإمام الشافعي على قناة DMC، يعاد عرض المسلسل على قناة الحياة الساعة 9.15 صباحًا، في حين يقدم كعرض أول على القناة نفسها في 10.45 مساءً، كما يُعاد على شاشة قناة CBC في الساعة 5 صباحًا، بعد العرض الأول على القناة نفسها في الساعة 12.15 صباحًا.

أحداث مسلسل الإمام الشافعي:

والحلقات السابقة من مسلسل الإمام الشافعي رصدت عدد من الوقائع التاريخية المهمة، منذ قدومه إلى مصر في عام 198هـ، وترحيب أهل مصر به.

وهي المرحلة التي بدأت باقتفاء أثر الشافعي للإمام الليث بن سعد، والبحث عن تراثه وعلمه وقيام الشافعي بنسخ عدد من مخطوطات الليث، وبعدها تعرض منزل «الشافعي» إلى الحريق أثناء نومه، وبالتالي حريق جميع المخطوطات التي دونها لفقه الإمام الليث بن سعد.

وﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم الشافعي من بطولة ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي، ومعه نخبة من نجوم الفن الدراما المصرية والعربية منهم أروى جودة وحمزة العيلي وسناريو وحوار وإشراف على الكتابة السيناريست محمد هشام عبية، ومن إخراج الليث حجو.