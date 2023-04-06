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ضبط لص المساكن في مدينة نصر.. ارتكب 3 وقائع سرقة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:41 م | الخميس 06 أبريل 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، أحد الأشخاص له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة الجيزة، وبحوزته الأدوات المستخدمة في الواقعة، وكمية من مسحوق الاستروكس المخدر، وهاتف محمول مجهول المصدر، حال سيره بدائرة القسم.

وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطا فرديا تخصص في السرقة من داخل المساكن بأسلوب كسر الباب، وأقر بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب المُشار إليه، وجرى بإرشاده ضبط المسروقات بمسكنه، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع