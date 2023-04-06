المخرج محمد دياب ضيف برنامج «أنا والقناع» على CBC الليلة

يحل المخرج محمد دياب، الليلة، ضيفًا على الإعلامية منى عبدالوهاب، في حلقة تذاع ضمن برنامجها الرمضاني «أنا والقناع»، في السادسة والنصف على شبكة قنوات الحياة، والعاشرة على قناة CBC.

ويكشف دياب خلال حلقة برنامج أنا والقناع، عن كواليس إخراجه المسلسل العالمي moon Knight، الذي اقتحم من خلاله عالم مارفال، وحقق من خلاله حلمه القديم بالعالمية، كما يكشف تفاصيل أعماله القادمة في هوليوود.

تفاصيل مسلسل أنا والقناع

أنا والقناع برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، ويستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة يسرا وغادة عادل ونيللي كريم وشريف منير وشيماء سيف ومحيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبدالغفور، وكريم فهمي وحنان مطاوع ومن المقرر أن يحمل البرنامج عدد من المفاجآت خلال الأيام المُقبله.

تصدر البرنامج قائمة الأكثر مشاهدة لأكثر من مرة على منصة WACH IT!، ويأتي موعد برنامج أنا والقناع على قناة الحياة في رمضان 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ليُعرض بعدها على قناة cbc في تمام الساعة العاشرة مساءً.