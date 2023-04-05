كريم فهمي لـ«أنا والقناع»: بخاف من الحسد والتنمر على بناتي

قال الفنان كريم فهمي إن ارتداءه قلادة لونها بهار خرزة زرقاء ليس بهدف منع الحسد، ومكتوب بجانبها أسماء بناته، لافتا أن الفنانة هنا الزاهد أهدتها له في عيد ميلاده.

سبب عدم إظهار صور لبناته

وأضاف كريم فهمي خلال لقاء ببرنامج «أنا والقناع»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، أنه يخشى من الحسد، وسبب عدم إظهار صور بناته ليس فقط بسبب الحسد، ولكنه يخشى عليهم من التنمر.

وتابع: «بناتي خط أحمر، ولن أسمح لأحد بأن يتناول سيرتهن، فإذا تناول سيرتهن بشكل سيئ سأرد عليه وسأبحث عنك وسأصل لك، وستكون مشكلة كبيرة، بشكل قانوني».

مشكلات مع زوجتي بسبب الحسد

ولفت إلى أنه يخاف من الحسد بشكل عام نظرا لأنه ذكر في القرآن الكريم، متابعا: «أحيانا عندما أنشر صورة معي أنا ودانيا زوجتي تحدث مشكلات بيننا بدون أسباب».

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير وشيماء سيف والنجم الكبير محيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عدد من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.