كريم فهمي لـ«أنا والقناع»: عملت فيلم «هاتولي راجل» من غير ولا مليم

تحدث الفنان كريم فهمي، عن مشاركته في فيلم «هاتولي راجل»، خلال حواره ببرنامج «أنا والقناع» مع الإعلامية منى عبدالوهاب، على قناة «الحياة».

فهمي: أحب هذا الفيلم جدا

وقال فهمي: «أحب هذا الفيلم جدا، أحب شريف رمزي وأحمد الفيشاوي، ولهما فضل كبير في إنجاح هذا الفيلم، كما أنني شاركت معهما في الفيلم ولم أكن معروفا بالدرجة التي تجعلني ثالثهما».

وأضاف الفنان: «قعدت سنة ونصف أشتغل عليه ووقعته بنصف الأجر كمؤلف ولم أوقع كممثل، استمريت في السؤال لفترة حتى جاء موعد التصوير، وقبلها بأيام قليلة تحدث إليّ أحد المسؤولين في الفيلم من أجل توقيع عقد كممثل».

وتابع كريم فهمي: «لما سألتها عن أجري كممثل قالت لي إحنا مش حاطين ميزانية لدورك صفر، ولو مش عاجبك هنجيب بكرة ممثل تاني غيرك، الكلمة وجعتني لأني كنت كاتب لهم الفيلم وعامل تنازل، وفي الآخر قلت لها أنا موافق، وبالنسبة للبس، قالت لي هنكتب لك رقم قليل في العقد وإحنا اللي هنجيب لك اللبس وملكش دعوة».

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير والكوميديانة شيماء سيف والنجم الكبير محيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددا من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.