20 تصريحا للفنان صلاح عبدالله من برنامج أنا والقناع: اشتركت في أفلام ولم أرضَ عنها

استضاف برنامج «أنا والقناع»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، الفنان صلاح عبدالله، وذلك في الحلقة التاسعة للبرنامج، ويتزامن عرض البرنامج مع شهر رمضان المبارك.

وتستعرض «الوطن» 20 تصريحا للفنان صلاح عبدالله خلال استضافته بالبرنامج، وذلك خلال السطور التالية.

1 – رفضت دخول ابنتي الوسط الفني بالرغم من حبها التمثيل خوفا عليها من المشكلات والمشقة.

المخرج داوود عبدالسيد أعاد اكتشافي

2 – فيديوهات «تيك توك» الخاصة بابنتي أتابعها، والفيديو الذي لا يعجبني «كأني مشفتهوش»، والقناع الصعيدي المحافظ ما زال يغلب علي.

3 – اعتذرت عن فيلم مواطن ومخبر وحرامي وبعد مرور شهرين أصر المنتج الفني لزيارتي في المسرح وأقنعني بالاشتراك في الفيلم.

4 – المخرج داوود عبد السيد أعاد اكتشافي في فيلم مواطن ومخبر وحرامي.

5- لم أهتم وقتها بأفلام المهرجانات والجوائز، وكنت أبحث عن الأفلام التي تدر لي دخل لأنفق على بناتي.

قدمت أفلاما مهمة.. وأخرى لم أرضَ عنها

6- هناك أفلام قدمتها ولم أرضَ عنها.. ليست أفلام مقاولات لكنها أقل في التكلفة.

7- قدمت أفلاما مهمة، وحصلت على جوائز بسببها، مثل الرغبة وكباريه والفرح.

8- فيلما كباريه والفرح من الأفلام المهمة.

9- لا يوجد ممثل لم يحلم بجائزتي الأوسكار ومهرجان كان.. «لسة مجاش الدور».

10- لم أهاجم نجم المنتخب المصري محمد صلاح، ولكني كنت أعاتبه.

11- أنا أول شخص طالبت بأنه يجب أن يُدرس محمد صلاح في المناهج.

12- لا أستطيع أن أدعي بأنني شاعر.

13- أكتب أشياء تشبه الشعر، وفيه طعم من الشعر والشعراء الكبار يجاملونني.

14- أحمد فؤاد نجم وسيد حجاب قالوا لي إنني أكتب شعر حلو.

15- كتبت كتابا عن النثر بالعامية المعمية.

16- أنا عندي حاجة أتمنى أنها تكون عند كل زمايلي وهي التصالح.

17- أتمنى أن أكون الأول، وإذا لم أعرف فأحاول أن أكون الثاني أو الثالث أو ألا أكون الأخير.

18- تركت لابنتي في النهاية حرية الاختيار.. لو عاوزة تمثل تمثل.

19- المخرج داوود عبدالسيد يجعل الممثل في أفضل حالاته.

20- أنا غير نشط لي تيك توك وإنستجرام ولكن بتابع فيسبوك وتويتر.