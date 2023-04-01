لطفي لبيب يروي كواليس انتصار 10 رمضان في برنامج أنا والقناع اليوم

يحل اليوم الفنان لطفي لبيب، ضيفًا على الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامجها الرمضاني أنا والقناع، في السادسة والنصف مساء اليوم، على شبكة قنوات الحياة، والعاشرة مساء على قناة cbc.

ذكرى 10 رمضان

وتأتي حلقة لطفي لبيب تزامنًا مع ذكرى العبور في العاشر من رمضان في حرب أكتوبر 73، حيث شارك فيها جنديًا في الكتيبة 26، ويروي كواليس أصعب اللحظات التي مرت في تاريخ مصر ولحظات الانتصار العظيم.

تفاصيل برنامج أنا والقناع

أنا والقناع برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب ويعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف نجوم الفن، إذ استضاف في الأيام السابقة يسرا وغادة عادل ونيللي كريم وشريف منير وشيماء سيف ومحيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عدد من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.

الأكثر مشاهدة

وتصدر البرنامج قائمة الأكثر مشاهدة لأكثر من مرة على منصة WACH IT، ويأتي موعد برنامج أنا والقناع على قناة الحياة في رمضان 2023، الساعة السادسة والنصف مساءً، ليُعرض بعدها على قناة cbc في تمام الساعة العاشرة مساءً.