كشف ملابسات قتل سائق توك توك في الخانكة بسبب «الشهرية»

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بحدوث مشاجرة بدائرة المركز بين عدد من الأشخاص ووجود متوفى.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول 3 أشخاص، طرف ثاني سائق توك توك، متوفى بطلق ناري خرطوش بالصدر، جميعهم مقيمين بدائرة المركز، لحدوث مشادة كلامية بين الطرفان بسبب قيام أحد الأشخاص من الطرف الأول بوضع التوك توك خاصته داخل قطعة أرض فضاء تستخدم كجراج خاص بالطرف الثاني، فحدث بينهما خلاف على التأخر في دفع القيمة الإيجارية الشهرية، تطورت لمشاجرة قام على أثرها أحد الأشخاص من الطرف الأول بإطلاق عيار ناري تجاه المتوفى من فرد خرطوش كان بحوزته، محدثا إصابته التى أدت لوفاته .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الأول وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعه وتم بإرشاد أحدهم ضبط السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.