وزير قطاع الأعمال يناقش التوسع في تصنيع المواد الخام اللازمة لصناعة الأدوية

راجع المهندس محمود عصمت، الموقف التنفيذي لمشروعات الشراكة في تصنيع المواد الخام اللازمة لصناعة الأدوية، والتوسع في صناعة المحاليل الطبية، خلال اجتماعه مع رؤساء مجالس الإدارة التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، اليوم، بحضور مسؤولي الاستثمار والشراكات والمتابعة بالوزارة.

وتطرق الاجتماع إلى مشروع تصنيع الأنسولين في مصانع الشركة القابضة للأدوية، وكذلك مشروع إنتاج الأدوية البيولوجية، واطلع وزير قطاع الأعمال العام على مستجدات تنفيذ مصنع الفوسفات، ومصنع الأمونيا، والمصنع الجديد لإنتاج الألمنيوم ومحطة الطاقة الجديدة والمتجددة لتوليد الكهرباء من الرياح لتوفير الطاقة اللازمة للمصانع الجديدة، ومشروع الشراكة في شركة الزجاج والبلور، ومصنع السيراميك بشركة الخزف والصيني، ومشروعات التطوير العقاري في قطاع التشييد والبناء، بالإضافة إلى مشروعات الشراكة في قطاع الفنادق.

رفع كفاءة الشركات والمصانع

وأكد المهندس عصمت ضرورة الاستمرار في خطة رفع كفاءة الشركات والمصانع وتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية ومراجعة السياسة البيعية والتسويقية في العديد من الشركات التي لا تعبر حصصها السوقية عن جودة منتجاتها كما هو الحال في بعض منتجات الملابس والخزف والصيني والزجاج وعدد من المنتجات الأخرى.

وقال المهندس محمود عصمت إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تؤكد الرغبة القوية والجادة للدولة ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية، وتعطي صورة متكاملة لوجود الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أنه وفقًا للوثيقة سيتم التخارج من بعض القطاعات التي تعمل بها الشركات التابعة لصالح القطاع الخاص من خلال صور مختلفة للشراكة.

خطة متكاملة لزيادة الصادرات وتوطين الصناعة

وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى وضع خطة متكاملة لزيادة الصادرات وتوطين الصناعة، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لخفض النفقات وحوكمة الإيرادات والمصروفات.

وأكد المهندس عصمت أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يجري تنفيذه وفقا لمخطط زمني وجغرافي تمهيدًا لبدء افتتاح المصانع الجديدة في بداية النصف الثاني من العام الحالي.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد مصطفى، وميرفت حطبة، والمهندس عادل والي، والمحاسب عماد مصطفى، والمهندس محمد سعداوي، والدكتور أشرف الخولي، والمحاسب أسامة الحسيني، ومحمد حسونة، والدكتورة رشا عمر، ومحمد دعبيس، وأمل صالح.