ضبط عامل بتهمة سرقة الهواتف المحمولة في القاهرة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتي صورها لاسيما جرائم السرقات فقد أكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة الموسكي بمديرية أمن القاهرة من (أحد أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة – مقيم بدائرة القسم) مفادها تردد (أحد الأشخاص) علي المحل المٌشار إليه وعرض هواتف محمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية.

ضبط عامل من الشرقية

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه (عامل، مقيم بمحافظة الشرقية )، وبحوزته (3 هواتف محمولة) وجميعهم مجهولين المصدر.

ضبط 3 هواتف محمولة

وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة، وأقر بأن المضبوطات بحيازته من متحصلات عدد (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب المُشار إليه .

بإستدعاء المجني عليهم تعرفوا علي المضبوطات ، واتهموه بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.