السيطرة على حريق في مصنع فوم بالخانكة دون خسائر بشرية (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق شب في مصنع فوم بأرض جمعية النصر بأبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، إذ جرى على الفور الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران، وإخماد الحريق، دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية.

ندب المعمل الجنائي لفحص حريق الخانكة

تحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق، وبيان أسبابه وملابساته، وتقدير الخسائر، واستجواب صاحب المصنع، وتكليف الجهات المعنية بفحص أوراق المصنع وتراخيصه، ومدى توافر شروط الأمن والسلامة المهنية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق بمصنع فوم بأرض جمعية أبو النصر بأبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة.

تفاصيل حريق مصنع الخانكة

دفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران، وجرى إخماد الحريق دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة له، دون خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بندب لجنة لمعاينة مكان الواقعة، وتقدير الخسائر، وفحص التراخيص بالمصنع لتحديد سبب الحادث.

وتبين من التحقيقات والمعاينة الأولية، أن المصنع ملك «أحمد. ح»، وتم الإطفاء على مساحه 1500 متر، فضلا عن إطفاء مصنعين صغيرين بجواره، امتدت لهما النيران.