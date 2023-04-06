تحرير 16 محضرا تموينيا بمركز ديرمواس بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا تكثيف الحملات الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتصدى للتلاعب بالأسعار واحتكار السلع، والعمل على توفيرها والتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك، وذلك حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بقريتي دلجا، البدرمان بالتعاون مع مديرية التموين والجهات المعنية، وأسفرت عن تحرير 16 محضرا تموينيا متنوع، منها 11 محضرا للمخابز المخالفة حيث تنوعت المخالفات بين نقص وزن ومواصفات وعدم إعلان ونظافة وعدم إعطاء بون ونظافة، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر عدم إعلان أسعار السلع والمنتجات للمحال التجارية، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

اجتماع مبادرة حياة كريمة

وعقدت محافظة المنيا مساء أمس اجتماع مبادرة حياة كريمة لمناقشة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال بكل مشروع مع المتابعة المستمرة لأعمال الشركات المنفذة والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تقف حائلاً أمام عمليات التنفيذ حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات في مختلف القطاعات الهامة والحيوية التي تتعلق بحياته اليومية، وكذلك لتعظيم الاستفادة من المشروعات المطروحة والتي غيرت وجه الريف المصري، مع ضرورة اتباع قواعد السلامة والصحة المهنية، وتضافر كافة الجهود والتعاون المثمر بين كافة الأجهزة والقطاعات في المحافظة، بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.