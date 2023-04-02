محافظ قنا يبحث مع مسئولي النقابات والمستثمرين ضبط منظومة إعلانات الشوارع

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا مع مسئولى النقابات الفرعية بالمحافظة، وكبار المستثمرين لوضع الضوابط الخاصة بمنظومة الإعلانات بشوارع وميادين المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمدن ومسئولي اللجنة العليا للإعلانات بالمحافظة.

رفع كفاءات قطاع الخدمات

استهل محافظ قنا الاجتماع بتعريف الحضور بجهود الدولة وحجم الإنفاق والاستثمارات التي تم ضخها داخل محافظة قنا، لرفع كفاءة القطاعات الخدمية والمرافق، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

وأكد أن المحافظة تعمل على زيادة مواردها المالية حتى يتسنى لها المساهمة في ميزانية الخطة السنوية للمشروعات المقرر تنفيذها، وعدم الاعتماد الكلي على موازنة الدولة، مشيرا إلى أن الإعلانات تعد أحد الموارد الهامة التى يمكن من خلالها تحسين إيرادات المحافظة السنوية .

منظومة الاعلانات

وقال "الداودي" إنه تم وضع ضوابط جديدة للتحكم في منظومة الإعلانات ، والقضاء على العشوائية التى كانت تُدار بها الإعلانات سابقا، حيث أنه تم التعاقد مع وكيل إعلاني لتنظيم وإدارة الإعلانات، داعيا مسئولي النقابات والمستثمرين إلي الإعلان عن شركاتهم ومنتجاتهم من خلال الوكيل الإعلاني المعتمد للحفاظ علي حقوق المحافظة في تحصيل عائدات الإعلانات، مؤكدا دعمه الكامل لكافة الشركات الملتزمة بالشروط والضوابط القانونية حفاظاً على موارد الدولة، خاصة استغلالها مرة أخرى في مشروعات خدمية للمواطنين.

وأضاف محافظ قنا، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تعظيم موارد الدولة والاستفادة منها في إقامة مشروعات خدمية للمواطنين في كافة القطاعات المختلفة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.