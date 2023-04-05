نادية عمارة على قناة الناس: لا توجد كفارة لليمين الغموس إلا التوبة

أجابت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، على سؤال أحد المتابعين حول معنى اليمين الغموس وهل له كفارة، وطريقة التوبة منه والعودة إلى الله؟

معنى اليمين الغموس

وقالت «عمارة»، خلال برنامجها «قلوب عامرة»، عبر قناة الناس، إن معنى اليمين الغموس، أي أنه اليمين الكاذب، فعندما يقسم الإنسان على شيء وهو مدرك أن هذا الأمر غير صحيح وخلاف الواقع يطلق عليه «غموس»، كونه يغمس صاحبه في الإثم وبالتالي يغمسه في النار.

كيفية التوبة عن اليمين الغموس

وأضافت «عمارة»، أنه يجب على الإنسان رد الحقوق لأصحابها حال إذا كان الحق الذي أقسم عليه الإنسان كذبًا ضيع حق شخص ما، مؤكدة ضرورة التوبة النصوح والرجوع إلى الله عز وجل والاستغفار كثيرًا، مشيرة إلى أنه لا توجد كفارة لليمين الغموس إلا التوبة النصوحة.