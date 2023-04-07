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مواعيد مسلسل 1000 حمد الله على السلامة على قناة cbc في رمضان 2023

كتب:

مريم جاد
12:02 ص | الجمعة 07 أبريل 2023
مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

جذبت الحلقة السابقة من مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، الذي يعرض على قناة cbc انتباه المشاهدين، خاصة بعد وصول يسرا وأسرتها إلى منزل الجدة سوسو في دهشور، ومرض ابنها سامح، وزيارة أشباه لاعبين كره القدم له، وقرار بدء رحلة البحث عنها من جديد.

مواعيد عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

تعرض شبكة قنوات سي بي سي، مسلسل 1000 حمد الله على السلامة يوميًا، في تمام الساعة 4.30 مساءً، على القناة العامة لشبكة سي بي سي، ومن مواعيد عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة أيضًا، الساعة 6.15 مساءً على قناة سي بي سي دراما.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

يشارك في بطولة مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بجانب يسرا، شيماء سيف، وبيومي فؤاد، ومايان السيد، ومحمد ثروت، وآدم الشرقاوي، وعنبة، من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج العدل جروب.

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بقلم مريم جاد