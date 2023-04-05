ملخص الحلقة 14 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة.. ظهور ميسى وصلاح

شهدت أحداث ملخص الحلقة 14 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، زيارة أشباه ميسي ومحمد صلاح ومبابي وساديو ماني لـ سامح الذي يؤدي دوره آدم الشرقاوي، بعد إصابته أثناء ذهابه لمنطقة دهشور من أجل البحث عن الجدة سوسو.

ملخص الحلقة 14 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة يسرا

ملخص الحلقة 14 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، دار داخل منزل الدكتور سميحة، إذ جاء جميع اللاعبين للمنزل من أجل الاطمئنان على سامح، وطلب المتواجدون في المنزل التقاط صور تذكارية معهم ومنهم أكرم الذي يؤدي دوره محمد ثروت.

ملخص الحلقة 14 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة من إخراج عمرو صلاح

وشهد ملخص الحلقة 14 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، ظهور يسرا وآدم الشرقاوي ومحمد ثروت ومايان السيد، والمسلسل من إخراج عمرو صلاح، وتدور قصته حول الدكتورة سميحة التي تعود إلى مصر من كندا من أجل استلام ورث زوجها.