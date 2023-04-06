«الشيوخ» يناقش ترشيد مياه الري والاقتصاد الدائري الأسبوع المقبل

يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلساته البرلمانية يومي الأحد والأثنين من الأسبوع المقبل، لمناقشة عددا من طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء .

و يناقش مجلس الشيوخ، في جلسته العامة يوم الأحد المقبل، طلب لتحديد موعد مناقشة مقدم من النائب طارق نصير وعشرين نائبا آخرين، بشأن سياسة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الدائري بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.

جلسة الشيوخ المقبلة

ويناقش المجلس فى جلسته الإثنين المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب سالم شتيوي سالمان وعشرين نائبا آخرين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن ترشيد مياه الري، ووفقا لقانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، يجوز لعشرين عضوا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه.

ويقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدًا دقيقًا للموضوع، والمبررات والأسباب التي تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس، واسم العضو الذي يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام في موضوع المناقشة العامة، ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه.

اختصاصات مجلس الشيوخ

ووفقا لقانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا وفقا لما يلي:

- توطيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، خاصة الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.

- دعم السلام الاجتماعى في شتى مجالاته، وخاصة إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.

- دعم القيم العليا للمجتمع، وخاصة المنصوص عليها في الباب الأول من الدستور.

- دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها في الباب الثانى من الدستور.

- دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور.

- تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات، وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.